Benfica pensa em Alberto Moreno para o lugar de Grimaldo

Alberto Moreno é o jogador que o Benfica pretende contratar, caso transfira Grimaldo. O lateral-esquerdo, também espanhol, está em fim de contrato com o Liverpool e, de acordo com o jornal "A Bola", está interessado em representar o clube português.

Moreno, de 26 anos, cumpre a quinta época em Liverpool, para onde se transferiu em 2014, do Sevilha, por 14 milhões. O jogador foi perdendo a regularidade que tinha nos primeiros anos e esta época só foi utilizado em cinco partidas. O objetivo passa por ter mais minutos e na Luz Moreno pode ter papel principal na equipa titular.

De acordo com a notícia publicada pelo jornal português, Barcelona, Lazio e Roma também estão interessados em contratar Alberto Moreno. Os espanhóis pretendem contratar uma alternativa a Jordi Alba, o que não agrada a Moreno. As propostas dos clubes italianos são semelhantes à do Benfica.

Proposta de Luís Filipe Vieira que está dependente da saída de Grimaldo. O Nápoles está interessado, terá oferecido 25 milhões de euros, mas o Benfica exige 30 milhões.