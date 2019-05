Moreno é nome em destaque nas bancas

Alberto Moreno é o nome em evidência nas bancas. O lateral-esquerdo do Liverpool, de acordo com o jornal "A Bola", é opção para o Benfica.

"Alberto Moreno para esquerda", titula o diário. Lateral está em fimde contrato e o Benfica prepara a saída de Grimaldo.

O jornal "O Jogo" faz manchete com Casillas: "Mil obrigados". A foto é do guarda-redes, à saída do hospital, no momento em que falou a uma centena de jornalistas. "Creio que vou sair disto com um sorriso", acredita Casillas.

Ainda na primeira página do jornal "O Jogo", garantia de que Abel Ferreira vai deixar o comando técnico do Sporting de Braga: "SAD já procura treinador".

O "Record" faz manchete com Bruno Fernandes: "Todos a jogar para Bruno". Companheiro querem oferecer Bota de Ouro ao capitão. Manchester City faz nova proposta pelo goleador. Douglas Luiz, médio brasileiro emprestado pelo City ao Girona, interessa aos leões.

O "Record" revela que Iago Borduchi é o jogador que o FC Porto tem em carteira para substituir Alex Telles. O lateral-esquerdo tem 22 anos e joga no Internacional de Porto Alegre.

A renovação de Rafa também tem direito a espaço nas primeiras dos desportivos. À Renascença, o empresário do jogador confirmou interesse do Newcastle e intenção do jogador em renovar contrato com o Benfica.

Os três desportivos fazem, ainda, o rescaldo da confusão vivida no Bonfim, no jogo entre Vitória de Setúbal e Boavista.