HBO reage com humor ao copo de Starbucks esquecido em cena: "Daenerys pediu chá de ervas"

Citando uma conhecida deputada numa comissão de inquérito com um conhecido CEO, “é um bocadinho amadorismo”.

Dois anos de preparação da temporada, quase 15 milhões de dólares investidos em cada um dos episódios, e a verdade é que, ao quarto da oitava temporada de Game of Thrones, prontamente os espectadores detetariam que sobre a mesa, durante um banquete para celebrar a vitória do Norte sobre o Night King e o temível exército dos mortos na grande Batalha de Winterfell, à frente de Daenerys Targaryen estava um copo de cartão, aparentemente da cadeia Starbucks, algo que certamente não faz parte do imaginário (por tão fantástico que este seja) de George R. R. Martin.