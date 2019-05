Presidente do Vitória de Setúbal diz que Fábio Veríssimo não voltará ao Bonfim

Vítor Hugo Valente, presidente do Vitória de Setúbal, deixou duríssimas críticas a Fábio Veríssimo, e prometeu que o árbitro da partida entre Vitória de Setúbal e Boavista não voltará a entrar no Estádio do Bonfim.

O representante máximo do emblema vitoriano surgiu na sala de imprensa, após um jogo em que a sua equipa terminou a partida com oito elementos, por três expulsões, e deixou críticas e acusações ao árbitro e equipa de arbitragem.

"O que se passou hoje não foi uma vergonha, foi um nojo. O senhor Veríssimo, que nem lhe vou chamar árbitro por respeito à classe, foi um carteiro. Só encomendas, veio aqui encomendado, que eu sei o que acontecue. Isto não vai ficar por aqui. Expulsaram o Semedo, e não era vermelho. Quem quiser, que veja o lance. O Cádiz, a mesma coisa, foi o quarto-árbitro que deu a ordem. O Zequinha só pediu um vermelho e foi expulso", começou por dizer, furioso.

Vítor Hugo Valente deixou um apelo aos seus jogadores, e garante que "não vão empurrar" o Vitória de Setúbal para o segundo escalão.

"Somos um clube de gente séria e honesta, e connosco não brincam. Este carteiro não entrega mais encomendas em Setúbal, que não vamos deixar. Tenho um balneário com jogadores a chorar e revoltados. Eles não perderam o controlo emocional, o árbitro é que fez de tudo para que isso acontecesse. Acham que nos empurram, mas não vão conseguir. A seu tempo, nos locais próprios, vão saber o que aconteceu", disse, em tom de ameaça de intervenção legal por parte do presidente.

Para a próxima jornada da I Liga, o Vitória de Setúbal desloca-se a Chaves, num jogo entre aflitos. O presidente do clube diz que os adeptos terão viagem e bilhete gratuitos, para apoiar o clube: "Todos os sócios que queiram ir a Chaves, o Vitória vai pagar tudo. Os adeptos também não nos deixam cair", rematou.