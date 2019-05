Wolverhampton garante sétimo lugar da Premier League

O Wolverhampton garantiu, esta segunda-feira, o sétimo lugar da Premier League, após a derrota do Leicester City no terreno do Manchester City.

A equipa de Nuno Espírito Santo, que conta com uma longa armada portuguesa - Rui Patrício, Rúben Vinagre, Hélder Costa, Ivan Cavaleiro, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Gonçalves e Diogo Jota -, venceu as últimas três partidas, soma 57 pontos, inalcançável para Everton, Leicester City e Watford, que ainda lutavam pelo sétimo lugar.

O sétimo lugar pode dar qualificação para a próxima edição da Liga Europa. No entanto, a equipa mais portuguesa da Premier League precisa que o Manchester City vença o Watford na final da FA Cup, para que esse lugar de qualificação europeu passe para o sétimo lugar da Premier League.

Esta é já a melhor prestação do Wolverhampton na principal divisão inglesa desde 1979/80, nesta que é a época de regresso do clube à Premier League.