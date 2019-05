Lito Vidigal lamenta expulsões e invasão de campo. "Não queríamos assegurar a manutenção desta forma"

Lito Vidigal, treinador do Boavista, lamentou as invasões de campo e as três expulsões da equipa do Vitória de Setúbal, após a vitória axadrezada por 3-0 no Estádio do Bonfim. Na "flash interview" da Sport TV, o técnico, que passou pelo emblema sadino no início da temporada, elogiou a calma dos seus jogadores, num jogo tenso a partir da primeira expulsão, na segunda parte.

"Sabíamos que seria um jogo de nervos, e tentámos sempre manter a calma. Nestas alturas, podemos perder a cabeça se não tivermos concentração e não soubermos gerir as emoções. Foi pena, foi um jogo bem disputado, queríamos carimbar a manutenção, mas não desta forma. Emocionalmente fomos mais fortes", começou por dizer.

O técnico boavisteiro lamentou que as três expulsões podem condicionar o Vitória de Setúbal para o resto da temporada, numa altura em que a equipa ainda luta pela sobrevivência.

"Tive pena que o jogo acabasse desta forma, e que tivessem perdido três jogadores importantes para a luta. Acho que lhes faltou algum equilibrio emocional", rematou.

Com esta vitória, o Boavista subiu ao 11º lugar, com 38 pontos, e garantiu a manutenção na I Liga, com dois jogos por disputar.