Sandro: "Os nossos jogadores sentiram a injustiça"

Sandro Mendes, treinador do Vitória de Setúbal, e Jorge Andrade, adjunto, foram as vozes do descontentamento do clube sadino em relação à arbitragem, após a derrota por 3-0 frente ao Boavista, num jogo em que a equipa vitoriana terminou reduzida a oito unidades.

"Os nossos jogadores sentiram a injustiça. Temos de superar a adversidade e preparar bem para contrar o que aconteceu aqui hoje e dar uma resposta no próximo jogo. Fomos muito superiores ao Boavista na primeira parte. Na segunda, tivemos uma oportunidade clara, e depois acabou o jogo", disse Sandro, numa curta conferência de imprensa.

Jorge Andrade, adjunto, esteve presente na "flash" da Sport TV e também se mostrou descontente: "Não é preciso explicar muito. Queríamos selar o nosso objetivo, não nos deixaram fazer uma alteração numa bola parada e as coisas descambaram. Estes jogadores e adeptos merecem melhor".

Vitória de Setúbal mantém-me na luta pela manutenção, com mais dois pontos que o Tondela, que ocupa o primeiro lugar na zona de descida. "Vai ser uma luta até ao fim, vamos fazer as coisas acontecer. O Fábio Veríssimo é um rapaz sensato, hoje foi um dia diferente. Prefiro pensar assim".

José Semedo, Cádiz e Zequinha foram expulsos na derrota por 3-0 frente ao Boavista. Adeptos invadiram o relvado, e o jogo esteve interrompido cerca de dez minutos, até se reunirem condições de segurança para o reatar da partida.