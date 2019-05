Boavista assegura manutenção no Bonfim em jogo manchado por três expulsões e invasão de campo

O Boavista venceu, esta segunda-feira, o Vitória de Setúbal, por 3-0, no Estádio do Bonfim, num jogo manchado pela invasão de relvado dos adeptos sadinos, após três expulsões consecutivas do lado do Vitória de Setúbal.

Num jogo com muito em disputa para as duas equipas, à procura da manutenção, o jogo aqueceu na segunda parte, após a expulsão de José Semedo, com entrada duríssima sobre Gustavo Sauer, aos 67 minutos. Pouco depois, o Boavista inaugurou o marcador, aos 70 minutos, por Yusupha.



Apenas um minuto depois, Zequinha viu o cartão vermelho direto, por palavras ao árbitro, Fábio Veríssimo, seguido de um segundo cartão amarelo, e consequente expulsão, mostrado a Cádiz, aos 73 minutos. Após a expulsão do avançado venezuelano, os adeptos vitorianos invadiram o relvado, descontentes com as decisões da equipa de arbitragem, o que obrigou a intervenção policial.

O jogo apenas foi reatado dez minutos depois, com forte presença policial à volta do relvado, assegurando condições de segurança para atletas e equipa de arbitragem.

A partida continuou, com ânimos quentes, e Jubal recebeu um cartão amarelo por entrada duríssima sobre um adversário. A equipa vitoriana esteve perto do empate, mesmo reduzida a oito unidades, mas Bracalli evitou o golo da equipa adversária. Perdigão marcou o segundo golo, aos 89 minutos, num jogo que teve 15 minutos de descontos. Aos 102 minutos, Gustavo Sauer estabeleceu o resultado final.

No final da partida, nova confusão no relvado, com Hildeberto Pereira, Vasco Fernandes e outros jogadores do Vitória de Setúbal a terem de ser acalmados por colegas de equipa e membros da equipa técnica.

Com este resultado, o Boavista subiu à 11ª posição, com 38 pontos, e assegurou a manutenção na I Liga. O Vitória de Setúbal continua na luta pela permanência. A equipa sadina soma o terceiro jogo seguido sem vencer, com 33 pontos, apenas dois pontos à frente do Tondela, que ocupa o primeiro lugar de descida.

Veja as imagens da invasão de relvado dos adeptos do Vitória de Setúbal: