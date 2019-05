AC Milan vence e mantém viva a esperança da Liga dos Campeões

O AC Milan recebeu e venceu, esta segunda-feira, o Bolonha, por 2-1, e continua na luta por um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões.

Suso abriu o marcador para a equipa de Gattuso, aos 37 minutos, vantagem dilatada por Fábio Borini, já no segundo tempo, aos 67'. Mattia Destro, ex-AC Milan, reduziu aos 72 minutos, mas não evitou a derrota.

O jogo ficou marcado ainda pelas duas expulsões, já após o resultado estar em 2-1 para o Milan. Lucas Paquetá recebeu duplo cartão amarelo, aos 75 minutos. O primeiro por empurrar Pulgar, do Bolonha, e o segundo por bater no braço do árbitro, irritado com a amostragem do primeiro cartão.

Já nos descontos, Sansone ameaçou atirar com a bola contra Kessié, e o árbitro mostrou o segundo cartão amarelo. Dijks, do banco, viu também a cartolina vermelha.

Com esta vitória, o AC Milan regressa ao quinto lugar, com 59 pontos, a três pontos da Atalanta, que ocupa o último lugar de qualificação para a Liga dos Campeões.