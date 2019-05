Valverde promete Barcelona ofensivo em Anfield

Ernesto Valverde, treinador do Barcelona, promete uma equipa ofensiva para não permitir uma reviravolta do Liverpool, em Anfield. O técnico espanhol recorda a eliminatória da temporada passada, quando o Barcelona foi eliminado pela Roma, após ter vencido a primeira mão por 4-1.

"Preparámos o jogo sem pensar na primeira mão. Temos de ganhar aqui, em Liverpool. Temos de encarar o jogo como se não houvesse um antes e um depois. Haverá um ponto final e esperemos que seja para eles. Não nos interesse ter a sensação de ter o controlo. Temos de atacar, pensar em ter o controlo é um absurdo. Vamos sair a atacar. Eles são bons, muito bons. Pode acontecer qualquer coisa no futebol. Não estivemos bem, com a Roma no ano passado, mas o futebol sempre te dá uma nova oportunidade", diz.



Valverde falou ainda sobre a possibilidade do triplete, com o já conquistado campeonato, a Taça do Rei, onde defronta o Valência, e a Liga dos Campeões: "Adorava dizer que estou a levitar, mas não há forma. Tenho já bastantes preocupações como para pensar nisso."