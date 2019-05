Conte aponta para o regresso ao campeonato italiano

Antonio Conte deverá regressar ao campeonato italiano, confirmou o próprio em declarações ao canal "Itália 1".

O técnico de 49 anos deixou o futebol italiano em 2016, quando trocou o comando da seleção italiana pelo Chelsea, que orientou durante duas temporadas. Fora do ativo desde o final da época 2017/18, o treinador confirmou que poderá regressar ao campeonato italiano, onde não treina desde 2013/14, quando trocou a Juventus pela "squadra azzurra".

"Há uma boa hipótese de voltar a treinar em Itália, bem como fora. No entanto, também existe a possibilidade de ficar sem clube, porque a minha prioridade é encontrar um clube que me permita lutar por títulos. Há 60% de hipótese de treinar em Itália, 30% de treinar no estrangeiro e 10% de continuar sem clube", disse.

Para além de Chelsea, seleção italiana, e Juventus, Sarri treinou ainda o Robur Siena, Atalanta e Bari. Ao longo da carreira, venceu três vezes a Serie A, uma vez a Serie B, duas supertaças italianas, uma Premier League e uma FA Cup.