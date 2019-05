Paleontólogos descobrem novo dinossauro, um "anão" de Tiranossauro rex

Paleontólogos descobriram um novo dinossauro, um Tiranossauro rex em versão anã, com menos de um metro de altura, foi esta segunda-feira divulgado.

O dinossauro, denominado "Suskityrannus hazelae", terá morrido com três anos, há 92 milhões de anos, de acordo com a análise feita a dois esqueletos parciais encontrados no final da década de 1990 na bacia do rio Zuni, no Novo México, nos Estados Unidos.

Os resultados da investigação, publicados na edição digital da revista Nature Ecology & Evolution, apontam para que a espécie pesasse entre 20 e 40 quilos e medisse cerca de três metros de comprimento.

Um dinossauro como o Tiranossauro rex, popularizado na série de filmes "Parque Jurássico", poderia atingir na idade adulta cerca de quatro metros de altura e 12 metros de comprimento e pesar perto de nove toneladas.

Tal como o Tiranossauro rex, o "Suskityrannus hazelae" seria carnívoro, mas comeria pequenos animais.

Os fósseis do novo dinossauro foram encontrados perto de vestígios de outros dinossauros, assim como de peixes, tartarugas, mamíferos, lagartos e crocodilos. A descoberta foi feita por paleontólogos norte-americanos, nomeadamente do instituto tecnológico Virgina Tech.

Em comunicado, o instituto explica que o nome dado ao novo dinossauro deriva das palavras "Suski", que significa "coiote" para os nativos americanos da tribo Zuni, em cujas terras foram encontrados os fósseis, "tyrannus", monarca em Latim, e "hazelae", em homenagem a Hazel Wolfe, que apoiou as expedições científicas no Novo México.