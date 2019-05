Erdogan queixou-se de perder Istambul para a oposição. Agora haverá novas eleições em junho

Istambul vai novamente às urnas para uma repetição das eleições municipais em junho, depois de o Alto Comité Eleitoral (YSK) ter aceitado esta segunda-feira o pedido de anulamento dos resultados da primeira votação apresentado pela coligação AKP-MHP.

Embora a coligação entre o partido no poder, o conservador Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) do Presidente Recep Tayyip Erdogan, e o aliado ultranacionalista Partido de Ação Nacionalista (MHP) tenha alcançado a maioria dos votos a nível nacional nas eleições municipais da Turquia, acabou por ser derrotada pela oposição em Istambul e Ancara, as duas maiores cidades do país, esta última a capital, nas quais o AKP esteve mais de duas décadas no poder.

Prontamente, no começo do mês, o Presidente turco denunciou "irregularidades" nas eleições municipais em Istambul, exigindo a anulação das mesmas e a realização de uma nova votação.

Face às acusações, a polícia abriu três dezenas de investigações em três distritos de Istambul e mais de uma centena de presidentes de assembleias de voto e assessores foram convocados, na condição de suspeitos, para interrogatório.

A coligação AKP-MHP acusa os funcionários das mesas de voto de minimizarem o número de votos dos seus candidatos ou de contarem incorretamente votos válidos como inválidos.

Depois de várias operações de recontagem parcial dos votos em Istambul e em Ancara, as autoridades eleitorais certificaram, a 17 de abril, os mandatos dos candidatos da oposição que venceram o sufrágio.

Porém, ainda faltava o comité eleitoral pronunciar-se. Apesar de Ekrem Imamoglu, que ficou à frente do candidato do AKP-MHP e ex-primeiro-ministro Binali Yildirim em Istambul, ter rejeitado as alegações de irregularidades tecidas por Erdogan e de acusar o AKP de ser um "mau perdedor", o YSK decidiu mesmo, esta segunda-feira, anular os resultados eleitorais na cidade e reagendar novo sufrágio para o próximo dia 23 de junho.

Em reação, o Partido Republicano do Povo (CHP) de Imamoglu acusou a “ditadura”, e não o Alto Comité Eleitoral, de ter decidido este novo sufrágio.