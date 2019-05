Paulo Gonçalves: "Jogo com Rio Ave é o mais importante da época"

Em entrevista a Bola Branca, Paulo Gonçalves, presidente da Casa do Benfica de Matosinhos, a mais próxima de Vila do Conde, elege o jogo de Vila do Conde como "o mais importante da época" para as águias e garante "forte apoio dos adeptos" no estádio dos Arcos.

A duas jornadas do fim do campeonato, o Benfica lidera com dois pontos de vantagem sobre o FC Porto. Quando entrar em campo, domingo em Vila do Conde a equipa encarnada já saberá o resultado dos dragões na Madeira frente ao Nacional. O Nacional-Porto é às 17h30. O Rio Ave-Benfica está marcado para as 20h00.



Sobre os bilhetes para o jogo, Paulo Gonçalves revela "que há grande procura" mas que a Casa do Benfica não tem bilhetes para venda, e que amanhã "irão às bilheteiras do Estádio dos Arcos" para tentar comprar ingressos para o público em geral, sublinhando que os jogadores "podem contar com grande apoio".



Nestas declarações, o líder da Casa do Benfica de Matosinhos, reconhece que nos últimos jogos "há jogadores que demonstram alguma ansiedade" quando entram em campo, como aconteceu com "Ferro e Florentino" no jogo com o Portimonense, considerando que em Vila do Conde "não pode haver erros" para que os adeptos não voltem a passar um susto, acrescentando que se à equipa do Benfica "basta jogar o que sabe" para ser campeão nacional.