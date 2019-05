Vitória de Guimarães B empata dérbi e confirma despromoção ao Campeonato de Portugal

O Vitória de Guimarães empatou, esta segunda-feira, contra o Braga B a duas bolas, e confirmou a despromoção da II Liga.

A duas jornadas do fim, a equipa vimaranense precisava de vencer para continuar a sonhar com a possibilidade da manutenção, contas que continuariam a ser complicadas.

Com este resultado, o Vitória de Guimarães soma 29 pontos, a oito de um lugar de manutenção, e com apenas seis pontos por disputar. A direção do emblema vitoriano já admitiu que o projeto vai continuar na próxima época, no Campeonato de Portugal, divisão que já disputou em 2013/14.

Já o Braga B continua a ter hipóteses matematicas da manutenção, apesar de muito remotas. A equipa bracarense soma 31 pontos, a seis do Varzim, Arouca e Farense.



O Braga tem vantagem no confronto com o Farense e desvantagem no confronto direto com o Varzim, que está também em zona de despromoção. No confronto direto com o Arouca, os resultados foram idênticos, com a diferença de golos a favorecer a equipa do Arouca.