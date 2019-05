Tiago Cação vence pela primeira vez num Challenger

Tiago Cação alcançou, esta segunda-feira, a primeira vitória de sempre nos quatros principais de um Challenger, em Braga, ao derrotar o compatriota Francisco Cabral por duplo 6-2.

O jovem tenista de 21 anos, 658º do "ranking" mundia, bateu Francisco Cabral, ambos convidados pela organização do torneio português.

Na segunda ronda do torneio, os 16 avos de final, Cação vai medir forças com o quinto cabeça de série do torneio, Jurgen Zopp, atualmente no 178º posto da hierarquia mundial, mas antigo 71º.