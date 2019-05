Jovens protagonizam Conferências de Maio do Centro de Reflexão Cristã

“Os jovens chamados a transformar” é o tema global destas conferências organizadas pelo Centro de Reflexão Cristã, uma iniciativa anual de debate e partilha sobre assuntos do mundo contemporâneo.

“Cada um pensará naquilo que é mais urgente transformar e, quando pensamos em transformar, pensamos num verbo positivo que nos faça melhorar o lugar e o tempo em que vivemos”, diz Inês Espada Vieira, vice-presidente do Centro de Reflexão Cristã.

Este ano “tornou-se incontornável chamarmos os jovens para os ouvir, para falar com eles, mas também porque Lisboa vai receber a Jornada Mundial da Juventude. E, na verdade, esta ideia de juventude surgiu-nos também desta coincidência. Queremos estar preparados para esse evento e preparados principalmente do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da reflexão, do ponto de vista do conhecimento do que os jovens estão a fazer e pensar sobre este mundo”, sublinha esta responsável.

A partir de hoje e durante as próximas segundas-feiras até ao final deste mês de Maio, vão haver quatro conferências. A primeira delas é já hoje para discutir as “Novas exigências: do ambiente digital à salvaguarda da natureza”. Terá como oradores o teólogo Juan Ambrosio, o docente e investigador em media digital Ricardo Pereira Rodrigues e um grupo de jovens estudantes do ensino secundário que se reúnem habitualmente no Terraço do Graal preocupados com uma ecologia integral.

No dia 13 de Maio vai falar-se sobre “Migrantes e refugiados: contra o medo da diferença”. Inês Espada Vieira admite que este “é um tema muito importante, principalmente neste ano em que Portugal continua comprometido a receber refugiados e até ao final do ano vai acolher mil e dez refugiados, no âmbito do programa de reinstalação das Nações Unidas. São pessoas que estão na Turquia e no Egipto”.

Terá como oradores Eugénia Quaresma, diretora do Secretariado Nacional da Mobilidade Humana e da Obra Católica Portuguesa de Migrações, Margarida Marques, docente e investigadora da Universidade Nova de Lisboa onde coordena um mestrado relacionado com o tema das migrações. E ainda uma jovem jornalista e ativista dos direitos humanos.

A conferência de 20 de Maio vai abordar “A justiça e a equidade e a solidariedade entre as gerações”. Apresentam a sua experiência e reflexão a escritora Alice Vieira, a docente e investigadora da Universidade Católica Portuguesa, Carla Granito e ainda uma jovem licenciada em serviço social.

Para encerrar o ciclo, a 27 de Maio, o tema em debate será “Os jovens descobrem Deus”. Participam o novo Bispo Auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, o antropólogo e investigador Alfredo Teixeira e um jovem arquiteto e músico.

Os convidados foram escolhidos por serem “pessoas que têm tido uma presença no espaço público e uma ação física de formação que é muito importante para a Igreja e para nós, cristãos, e também para os não cristãos, refere Inês Espada Vieira. Em seu entender, os participantes “têm uma reflexão e uma experiência que são inspiradoras. Por isso, juntámo-los com jovens menos conhecidos, mas também inspiradores. E esperamos que daqui saia um debate vivo, participado pelo público, sério e animado”.

As conferências começam sempre às 18h30 no Centro Nacional de Cultura, no Chiado, em Lisboa.