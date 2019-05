Sporting regressa ao trabalho com os titulares contra o Belenenses no ginásio

O plantel do Sporting voltou aos treinos, esta segunda-feira, poucas horas após a maior goleada da temporada, por 8-1, frente ao Belenenses.

Os titulares da partida realizaram apenas trabalho de recuperação física no ginásio, enquanto que o restante plantel trabalhou normalmente no relvado, às ordens de Marcel Keizer, que voltou a recorrer às equipas de formação para compor a sessão de trabalho. Pedro Marques, da equipa sub-23, e Nuno Mendes, lateral dos juvenis integraram a sessão.

Jefferson, Bruno Gaspar e Rodrigo Battaglia são os nomes no boletim clínico, e realizaram tratamento para as respetivas lesões.

O plantel do Sporting não treina na terça-feira, e regressa a Alcochete na quarta-feira, às 10h30. A próxima partida do Sporting é no sábado, às 20h30, em Alvalade, na receção ao Tondela, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.