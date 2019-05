Wolfsburgo renova com Rexhbecaj

O Wolfsburgo anuncia a renovação de contrato com Elvis Rexhbecaj até 2023. O médio-defensivo, de 21 anos, terminava contrato em 2020 e estende a ligação por mais três anos. O alemão, que pode escolher a seleção do Kosovo, surgiu em destaque, esta temporada, no clube, com 25 jogos realizados.

Formado no Wolsburgo, único clube onde jogou, Rexhbecaj diz que "deve tudo ao Wolfsburgo, a nível futebolístico". "Tenho as melhores condições para crescer ao mais alto nível. Wolfsburgo tornou-se a minha casa e a da minha família", acrescentou.

Marcel Schafer, diretor desportivo do Wolfsburgo, manifestou a satisfação por ter chegado a acordo com Rexhbecaj.