Frederico Gil e Luís Faria eliminados no Challenger de Braga

Frederico Gil e Luís Faria foram os primeiros tenistas portugueses a entrar em ação no quadro principal do Challenger de Braga e foram ambos eliminados. Gil, 666 do mundo, perdeu, em dois sets, com o uruguaio Martin Cuevas (319), por 6-4 e 6-0.

Luís Faria, que não tem "ranking" atribuído, foi derrotado pelo espanhol Gerard Granollers (441), por duplo 7-5.

Há muitos tenistas portugueses a competir no torneio minhoto, que não conta com o vencedor do ano passado, Pedro Sousa.