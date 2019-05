João Sousa cai 24 posições no "ranking" ATP

João Sousa falhou a defesa do título no Estoril Open e foi castigado no "ranking" por não ter conseguido defender os pontos conquistado no ano passado. O número um nacional perdeu 24 posições e caiu para o lugar 75. É a pior classificação de João Sousa no último ano.

Entre os portugueses, destaque para João Domingues, que ascendeu ao "top-200". O número três nacional chegou aos quartos de final do Estoril Open e subiu ao lugar 185, ganhando 29 posições. Pedro Sousa está à porta do "top-100", no lugar 105.

O vencedor do Estoril Open, Stefanos Tsitsipas, subiu um lugar e é agora o nono da classificação, que continua a ser liderada por Novak Djokovic. Nadal é o número dois do mundo e Federer volta a completar o pódio. O suíço ganhou um lugar a Alexander Zverev, que caiu para o quarto posto.