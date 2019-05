"Acho que esta é a campanha para as europeias mais importante dos últimos 10 anos"

Não faltam problemas para resolver na União Europeia e o Brexit é um dos temas incontornáveis da campanha para as eleições que se aproximam. Mas agora, e até ao dia em que os cidadãos europeus forem chamados a eleger os seus representantes no Parlamento Europeu, no final de maio, há um outro grande tema em debate: o crescimento do populismo no continente.

Na Alemanha, antevê-se uma forte batalha entre partidos pró-europeus e partidos eurocéticos. “Temos desafios populistas. Temos forças nacionalistas e temos de lutar contra isso. Mas, se calhar, isso faz com que a nossa estratégia de combate seja mais clara e mais forte”, afirmou a chanceler Angela Merkel em Davos, no início do ano.

Segundo as sondagens, o próximo Parlamento Europeu deverá ter mais populistas: um em cada 10 eleitores admite votar em partidos populistas ou de extrema-direita, muitos em protesto contra outros partidos, indica um estudo da fundação alemã Bertelsmann.

Conheça aqui os candidatos alemães e o problema que está mexer as campanhas para as europeias na Alemanha. Ouça a reportagem na íntegra, clicando na imagem acima.