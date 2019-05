Casillas terá alta hoje e vai falar aos jornalistas

Iker Casillas vai ter alta hospitalar a qualquer momento e vai falar aos jornalistas à porta do hospital CUF do Porto. O guarda-redes espanhol teve uma evolução clínica favorável, depois de ter sido intervencionado, com sucesso, na quarta-feira. O jogador teve um enfarte agudo do miocárdio durante o treino do FC Porto, no dia 1 de maio.

Casillas foi prontamente assistido no Olival e transportado para o hospital CUF do Porto. O FC Porto foi atualizando o estado clínico do jogador, dando conta da evolução favorável e dentro dos prazos previstos.

Casillas terá alta esta segunda-feira e iniciará novo período de recuperação.