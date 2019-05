​Tensão no FC Porto. Paulo Teixeira convencido de que “está tudo ultrapassado”

Houve momentos de tensão entre adeptos das duas claques do FC Porto e os jogadores, após o jogo com o Aves. Tensão que se iniciara uma semana antes, em Vila do Conde, quando a equipa deixou fugir dois pontos, na corrida pelo título.



Paulo Teixeira, ex-vice presidente do FC Porto e membro suplente do Conselho Superior, não gostou do que viu mas relativiza. “Ninguém gosta de ver aquelas imagens, mas isso passa-se em todos os clubes. Um adepto de um clube que vai ver todos os jogos em casa e fora investe e gasta muito dinheiro. Os adeptos têm a camisola e o coração no peito e por vezes tomam atitudes que não são positivas mas os jogadores também têm de compreender que sem adeptos o futebol não tem a mesma beleza. Tudo é compreensível de parte a parte e mesmo o que se passou no último jogo foi uma atitude irrefletida. Mas tudo já está ultrapassado e os adeptos vão ser fundamentais para o apoio à equipa no que falta do campeonato e na final do Jamor que espero que o Porto vença”, refere em entrevista a Bola Branca.

FC Porto à espera de tropeção do Benfica

A duas jornadas do fim, o FC Porto está a dois pontos do líder Benfica e a próxima jornada, com o Porto a jogar na Madeira com o Nacional e o Benfica a deslocar-se a Vila do Conde, será decisiva, na opinião de Paulo Teixeira.

“O Porto tem que ganhar na Madeira e esperar uma escorregadela do Benfica em Vila do Conde. A única coisa certeza que temos é que não dependemos de nós como dependíamos quando o Benfica veio jogar ao Dragão. Mas acredito que pode acontecer a inversão dos lugares cimeiros na classificação. Matematicamente é possível e cada jogo é uma final. Contudo, se o Porto não ganhar na Madeira torna as coisas muito difíceis e quase que entrega o campeonato ao Benfica”, conclui.

Campeonato até ao lavar dos cestos

Paulo Teixeira continua a acreditar na revalidação do título nacional e dá como exemplo o ano de 2013 quando o Benfica tropeçou em casa com o Estoril e acabou por perder o título para o Porto.

“Eu acredito até à última. Há poucos anos atrás, o Benfica com o empate em casa com o Estoril permitiu a reviravolta no campeonato com aquele golo do Kelvin no Dragão. Até ao lavar dos cestos é vindima. E ainda bem que há esta emotividade até ao fim. Sendo um católico praticante tenho fé. Nada está perdido. Já tivemos um título este ano, temos a Taça de Portugal e ainda podemos ganhar o campeonato, por isso, acredito até ao fim”, afirma Paulo Teixeira.