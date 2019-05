Delfim: "Ligas de Espanha e de Inglaterra à medida de Bruno Fernandes"

Bruno Fernandes estabelceu um novo recorde, ao atingir a marca de 31 golos numa temporada. Nunca um médio tinha marcado tantos golos numa época desportiva, contabilizando os principais campeonatos europeus. O internacional português fez o primeiro "hat-trick" da sua carreira na robusta vitória do Sporting sobre o Belenenses (1-8).

São vários os clubes de nível mundial interessados em contratar o médio-ofensivo. Em Bola Branca, Delfim, antigo jogador do Sporting, aponta os campeonatos de Espanha e Inglaterra como uma boa opção, porque encaixam na perfeição nas capacidades de Bruno Fernandes.

"Espanha e Inglaterra têm campeonatos à imagem do futebol e da magia do jogo do Bruno Fernandes. Portanto, creio que, quer Inglaterra, quer Espanha, por terem jogos mais abertos, mais disputados, com outros resultados, podem ser bons campeonatos para ele e, sinceramente, irá beneficiar também com a participação dele ao mais alto nível em outros campeonatos", observa.



Bruno titular na Liga das Nações

Delfim perspetiva um final de época em grande para Bruno Fernandes, não só no Sporting mas também na seleção portuguesa que vai participar em junho na final a quatro da Liga das Nações. O antigo jogador acredita que o médio "vai afirmar-se como titular" da equipa de Fernando Santos.



Com a saída quase certa de Bruno Fernandes do Sporting, Delfim admite que a equipa de Marcel Keizer "é Bruno-dependente" e mostra-se preocupado com o futuro da equipa leonina, porque "não será fácil colmatar" a saída de um jogador tão importante dentro de campo.

O Sporting goleou o Belenenses por 8-1, no Estádio Nacional. No campeonato o terceiro lugar é certo, com o segundo posto a ser ainda uma possibilidade. No dia 25 os leões jogam a final da Taça de Portugal com o FC Porto. Na opinião de Delfim, a equipa de Alvalade "tem condições para conquistar o troféu" para fazer esquecer "o amargo que aconteceu na época passada" na mesma final.