João Sousa na 2ª ronda de pares do Masters de Madrid

Começou da melhor forma a semana de João Sousa em Madrid. O número nacional entrou a vencer na variante de pares, onde faz dupla com Guido Pella. A dupla luso-argentina bateu o par formado pelo indiano Rohan Bopanna e o britânico Dominic Inglot, em dois sets, por 7-6 e 6-3.

Na 2.ª ronda, Sousa e Pella vão defrontar os vencedores do jogo entre Kontinen/Peers e Kyrgios/Tomic.

O tenista português, que caiu para a posição 75 do "ranking" esta semana, vai defrontar na 1.ª ronda do quadro de singulares o francês Adrian Mannarino. Se vencer, João Sousa defrontará Stefanos Tsitsipas, na 2.ª ronda. O grego sucedeu ao português como vencedor do Open do Estoril.