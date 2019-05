Liverpool sem Salah e Firmino com Barcelona

Está confirmada a ausência de Mohamem Salah do jogo do Liverpool com o Barcelona, a contar para a 2.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Jurgen Klopp confirmou a indisponibilidade do avançado, em conferência de imprensa.

"Não temos autorização para o utilizar. Ele sente-se bem, mas isso não é suficiente do ponto de vista clínico", explicou o treinador alemão.

Salah lesionou-se no jogo com o Newcastle, depois de um choque com o Dubravka. O egipcío levou com o corpo do guarda-redes na cabeça e gerou grande apreensão. Acabou por abandonar o relvado de maca. À ausência de Salah junta-se a de Firmino. Klopp já tinha anunciado que o brasileiro não iria jogar.

O treinador lamenta a ausência de ambos: "Dois dos melhores avançados do mundo não está disponíveis e temos de marcar quatro golos para passar".

O Liverpool joga em Anfield, com o Barcelona, esta terça-feira, a partir das 20h00. Os espanhóis venceram o primeiro jogo, por 3-0.