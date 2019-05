Sarampo. Pais que não vacinem filhos podem vir a pagar multa de 2.500 euros

O Governo alemão quer penalizar os pais que não vacinem os filhos contra o sarampo. Além de multas, a medida prevê a expulsão a expulsão das crianças da escola.

Em caso de aprovação da proposta, apresentada por Jens Spahn, ministro da Saúde, medida entrará em vigor já em 2020.



Segundo o ministro, a medida prevê a expulsão das crianças não vacinadas dos infantários. Mas no caso das mais velhas, que não podem ser expulsas porque a frequência é obrigatória, o Governo pretende multar os pais em 2.500 euros.

De acordo com dados do Instituto Robert-Konch, a taxa de vacinação no país é de 93%, quando a recomendada é de 95%.

Na Alemanha registaram-se vários surtos de sarampo por todo o país desde o início do ano, sendo que, nos primeiros dois meses de 2019, foram contabilizados 170 casos.