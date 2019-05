Chaves abre as portas do estádio aos sócios no jogo com o Vitória de Setúbal

O Desportivo de Chaves quer encher o Estádio Eng. Manuel Branco Teixeira de adeptos transmontanos no jogo de domingo com o Vitória de Setúbal. O clube está na luta pela permanência e desafio com os sadinos, a contar para a penúltima jornada, é decisivo.

Os sócios têm entrada gratuita e os detentores de cadeira têm direito a um convite extra.

O Chaves está no 15.º lugar, com mais um ponto do que o Tondela, a primeira equipa abaixo da linha de água. Os beirões jogam em Alvalade, no sábado, e recebem o Chaves na última jornada. O Chaves-Vitória de Setúbal é no domingo, às 15h00.