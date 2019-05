Newcastle interessado em Rafa. Preferência do jogador é renovar pelo Benfica

O empresário de Rafa Silva confirma que o extremo do Benfica, com contrato até 2021, está a ser seguido pelo Newcastle, mas António Araújo sublinha que a prioridade do jogador é renovar pelos encarnados.

Rafa, que já leva dez golos na Liga, passou a ser mais influente com Bruno Lage. E também mais vezes titular (12), em contraste com o sucedia quando Rui Vitória treinava as águias. Com mais duas épocas de contrato, começa a ser discutida a eventual renovação do ribatejano, de 25 anos. Até porque há clubes atentos a Rafa, entre eles os ingleses, que terão estado na partida com o Portimonense a tirar notas do jogador.

Em declarações a Bola Branca, esta segunda-feira, António Araújo, representante do internacional português-, destaca que Rafa Silva está focado em vencer o campeonato, embora admita que o Newcastle está entre os emblemas que já cobiçam o atacante encarnado.

"[Newcastle] É um dos interessados, é um dos interessados. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Agora, o foco principal [do Rafa] é ser campeão", começa por adiantar Araújo, ao mesmo tempo que deixa bem claro: o jogador deseja passar a receber de acordo com o que tem sido o seu desempenho. E nestas contas não é de descartar a diminuição da cláusula de rescisão, atualmente fixada nos 60 milhões de euros.



"O Benfica, a SAD, sabe o que é que o Rafa pretende e como sabe o que o Rafa pretende estamos a aguardar, tranquilos. Creio que vai acontecer [a renovação], porque há vontade do clube e também há vontade do Rafa. O jogador está bem no Benfica, agora quer ver sua situação salarial ir ao encontro do que ele realmente representa para o Benfica", explica, informando que ainda não se falou da possibilidade de baixar o valor da cláusula.

Mais minutos são sinónimo de mais golos



São dez os golos de Rafa Silva na Liga com a camisola do Benfica, num total de 19 em todas as competições. Tentos que, por exemplo, nos dois últimos desafios (Braga e Portimonense), têm sido decisivos. Por isto, mas não só, o seu representante classifica a atual temporada como a melhor da carreira de Rafa de águia ao peito.

"Desde que chegou ao Benfica é o seu melhor momento, é o seu melhor ano. Um jogador, todos sem exceção, precisa de jogo. Precisa do seu tempo. E quando um jogador tem qualidade, e ele tem, naturalmente o seu valor vem ao de cima", observa, justificando este momento com o facto de agora ser opção mais regular.

"Tem sido opção. São dadas todas as condições para ele poder fazer aquilo que tão bem saber fazer e gosta. É normal que os jogadores atinjam o auge da sua carreira entre os 27, 28 anos. Portanto, não se espantem, não se espantem mesmo, que o Rafa venha a ter em dois ou três anos uma explosão ainda maior do que já teve esta temporada", adverte, a terminar, António Araújo.

Contratado em 2016/17 ao Sp. Braga por cerca de 16 milhões de euros, Rafa Silva começou no At.Povoense, antes de se transferir para o Alverca (2004). Em 2011 assinou pelo Feirense.