Asma afeta mais de 700 mil portugueses

Mais de 700 mil portugueses têm asma, sendo que 300 mil não têm a sua doença controlada e passam por crises de dificuldade respiratória.

Os dados são divulgados pela Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica e pela Associação Portuguesa dos Asmáticos na véspera do Dia Mundial da Asma, que se assinala na terça-feira.

O imunologista Mário Morais de Almeida, presidente da Associação Portuguesa de Asmáticos, explicou que mais de um milhão de pessoas em Portugal tem um diagnóstico de asma, mas são cerca de 700 mil os que têm a asma ativa, tendo queixas no último ano ou fazendo tratamento preventivo.

"Quase só metade dos doentes com asma em Portugal tem a doença controlada. E estamos a falar de controlo nos vários estádios da doença, é transversal, tanto nas pessoas com asmas mais ligeiras como com asmas mais graves", afirmou.

Aliás, a asma é por si uma doença transversal aos vários grupos etários, desde crianças na primeira infância até aos idosos, "atingindo uma frequência de quase 10% em todos grupos".

Sobre o elevado número de pessoas sem a doença controlada, Morais de Almeida entende que é uma responsabilidade partilhada. Por um lado, os médicos não passam por vezes boa informação ao doente asmático, mas há também casos de doentes que se vão acostumando às suas queixas e adaptando-se às suas limitações.

Ocorre ainda, segundo o especialista, que nem sempre se consegue nas consultas discutir de forma correta o que é exatamente o controlo da asma e há até um inquérito de 2010 que mostrava que 88% dos asmáticos não controlados considerava erradamente a sua doença como estando sob controlo.

Temos de chamar a atenção de que a asma tem de ser controlada e que existem maneiras eficazes de a controlar. É preciso alertar para os cuidados a ter com a patologia e prevenir agudizações da doença, sobretudo no período de maior prevalência de crises alérgicas, como é a Primavera", defende Mário Morais.

Por isso, a Associação Portuguesa de Asmáticos e a Sociedade Portuguesa de Alergologia criaram um "Hino da Primavera", uma música e um videoclip temático para "difundir uma mensagem de alerta, consciencialização e otimismo face à asma".