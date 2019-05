Casillas desperta com bom humor

Iker Casillas publicou mensagem nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira, dando conta de que está a melhorar e fê-lo com humor. O guarda-redes do FC Porto, internado no hospital CUF do Porto desde quarta-feira, partilhou um "hit" da cantora espanhola Marisol do final dos anos 60. A faixa tem o título de "Corazón Contento", coração feliz, satisfeito.

"Bons dias! Eu com o 'corazón contento' e vós? Continuamos a melhorar", escreveu Casillas.

O guarda-redes espanhol sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino de quarta-feira. Deverá receber alta hospitalar esta segunda-feira e iniciar nova etapa de recuperação.