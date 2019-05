Alex Telles mais longe do Atlético de Madrid

A possibilidade do Atlético de Madrid avançar para a contratação de Alex Telles passou a ser mais remota. De acordo com o jornal "as", a exigência do FC Porto, que pretende 40 milhões de euros pelo lateral-esquerdo, afasta o interesse do clube espanhol.

O Atlético pretende manter Filipe Luís e ter um concorrente à altura do internacional brasileiro. Alex Telles, do FC Porto, e Tagliafico, do Ajax, eram as opções que a imprensa colocava em cima da mesa. Segundo a notícia do "as", ambos passaram a ser hipóteses remotas.

Por outro lado, o jornal garante que Herrera está fechado, chegará a custo zero a Madrid, e que a contratação de Felipe está perto de ficar fechada. De acordo com o jornal "O Jogo", o FC Porto deverá encaixar uma verba a rondar os 20 milhões de euros pelo central.