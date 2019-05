Naomi Osaka mantém liderança do "ranking" feminino de ténis

É uma semana sem grandes alterações no "ranking" WTA. As tenistas de topo preferiram parar para preparar o Open de Madrid e Naomi Osaka conserva a liderança. A checa Petra Kvitova é a número dois do mundo e a romena Simona Halep segue na terceira posição.

Maria Sakkari, tenista grega que venceu o Open de Rabat, em Marrocos, entra no "top-40", ao subir 12 posições e fixando-se no 39.º lugar. Na República Checa, Jil Teichmann venceu o Open de Paraga e subiu ao "top-100". A suíça, de 21 anos, está na 87ª posição. Ganhou 59 lugares.

Entre as portuguesas, Inês Murta é a melhor na posição 634. Francisca Jorge surge no lugar 654 e Maria João Koehler é a 711 do mundo.