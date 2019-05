Subasic em dúvida para as batalhas finais do Mónaco

Danijel Subasic poderá ter terminado a época no jogo com o Saint-Étienne, no domingo. O guarda-redes do Mónaco sofreu uma lesão na coxa esquerda e está em dúvida para as três jornadas finais da liga francesa.

Tem sido uma época complicada para Subasic, que esteve parado entre outubro e janeiro, devido a problemas físicos. A lesão surge numa altura em que o Mónaco ainda não garantiu a permanência.A derrota com o Saint-Étienne, por 2-3, deixa a equipa de Leonardo Jardim numa situação delicada, a três jornadas do final do campeonato.

O guarda-redes senegalês Seydou Sy, de 23 anos, foi o substituto de Subasic no jogo com o Saint-Étienne. O treinador português tem, ainda, a possibilidade de utilizar Diego Benaglio, internacional suíço que passou pelo Nacional da Madeira.

O Mónaco é 17.º classificado da liga francesa, com três pontos de vantagem sobre o Caen, equipa que está em posição de "play-off" de manutenção, que é disputado entre o antepenúltimo da I Liga e o terceiro classificado da Ligue 2.

Nimes, Amiens e Nice são os adversários do Mónaco na reta final de campeonato.