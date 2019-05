Papa visita campo de refugiados. "O mundo dos migrantes é a cruz da Humanidade"

O Papa disse esta segunda-feira, na Bulgária, que, "hoje, o mundo dos migrantes e refugiados é um pouco de cruz, uma cruz de humanidade, e a cruz é muita gente que sofre".

As palavras de Francisco, divulgadas pelo diretor-interino da Sala de Imprensa do Vaticano, Alessandro Gisotti, foram deixadas no campo de refugiados de Vrazhdebna, situado a pouco mais de oito quilómetros da captal da Bulgária, Sófia.

Ainda de acordo com a sala de Imrpensa, o Papa agradeceu às crianças e suas famílias a boa vontade que evidenciam "nesta jornada de sofrimento" e pediu a todos que orem "por aqueles que sofrem, especialmente essas crianças e essas famílias".

No campo, que acolhe refugiados provenientes da Síria e do Iraque, Francisco foi acolhido pelos responsáveis do centro e pelo diretor da Caritas, que o acompanharam até o refeitório onde estavam cerca de 50 pessoas, entre crianças e seus pais.

O encontro durou cerca de 25 minutos e incluiu a entrega a Francisco de desenhos feitos pelas crianças, "um presente que o Papa apreciou muito", de acordo com Alessandro Gisotti.