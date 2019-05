Silas. “Com onze jogadores, não sei se perderíamos"

O Belenenses perdeu 8-1 diante do Sporting, mas para Silas tudo poderia ter sido bem diferente se Muriel não tivesse sido expulso.

“Até à expulsão, estávamos a jogar bem. Tivemos várias oportunidades antes do primeiro golo do Sporting, mas só erra quem está lá dentro. Depois da expulsão, o jogo ficou totalmente diferente. Com onze jogadores, não sei se perderíamos este jogo”, disse o técnico na sala de imprensa.

O treinador azul recorda que “seis dos golos que levámos foram erros crassos, que não costumamos cometer. Contra equipas destas e a jogar com menos um, fica muito mais difícil.”

“O Sporting chegou à vantagem sem ter feito nada. Estávamos melhor. Fomos forçados a tirar os três centrais, não queríamos manter o 1-0 até ao final”, acrescenta Silas.

O treinador aproveitou para deixar uma mensagem aos sócios e adeptos: “Confiem em nós, há muitas jornadas que temos a manutenção garantida. Se tivéssemos feito mais pontos, teríamos ido à Liga Europa. O nosso primeiro objetivo não era ir à Liga Europa, mas sim a manutenção."

