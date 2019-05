Dupla de Espanha vence World Press Cartoon com caricatura de Bashar al-Assad

A caricatura de Bashar al-Assad, desenhada a quatro mãos, foi distinguida com o grande prémio da 14.ª edição do World Press Cartoon (WPC) que, “pela primeira vez, entrega o prémio a um casal de cartoonistas”, disse à agência Lusa o diretor do certame, António Antunes.



O trabalho do casal espanhol que retratou o presidente da Síria e se destacou na categoria Desenho, foi publicado no jornal ABC, em Espanha, em abril de 2018.

O prémio, com o valor monetário de 10 mil euros, foi hoje entregue no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, que acolheu a gala do evento anual do desenho de humor publicado na imprensa internacional.

Na mesma categoria, o júri atribuiu o 2.º prémio à obra “Angela Merkel”, de outro espanhol, Joaquín Aldeguer, publicado na revista El Jueves.