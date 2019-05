Avião em chamas faz aterragem de emergência em Moscovo

Um avião de passageiros fez uma aterragem de emergência no aeroporto Sheremetyovo, em Moscovo, na Rússia, devido a um incêndio a bordo. A notícia é avançada pela agência Interfax.

A televisão russa acrescenta que os passageiros entraram em pânico e foram rapidamente retirados do avião. De acordo com as agências de notícias russas, uma pessoa morreu e pelo menos cinco ficaram feridas.

O avião fazia a ligação entre Moscovo e Murmansk. A bordo estavam 78 pessoas.

As imagens do avião em chamas foram partilhadas por vários cibernautas nas redes sociais.