Rui Costa termina Volta à Romandia em segundo lugar

O português Rui Costa terminou a Volta à Romandia no segundo lugar da geral, 49 segundos atrás de Primoz Roglic.

O ciclista luso da Emirates terminou o contrarrelógio final com o sétimo tempo, a 37 segundos de Roglic, e reforçou o seu segundo lugar da geral. No terceiro lugar do pódio ficou Geraint Thomas (Ineos), vencedor da última Volta a França, a 1m12s.

Na última etapa, de 16,9 quilómetros, Primoz Roglic fez 19m58s, batendo Campenaerts, o novo recordista da hora.

O esloveno, que venceu duas etapas e o contrarrelógio final da Volta à Romandia, é um dos favoritos para o Giro de Itália, que começa dia 11, favoritismo reforçado face às lesões de Alexandro Valverde e Egan Bernal.

Já Rui Costa vai preparar-se para voltar ao Tour de França, a partir de 6 de julho.