Netanyahu intensifica resposta militar a Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu ordens às forças armadas do país para intensificarem a sua resposta aos militantes jihadistas que nos últimos dias já lançaram mais de 450 rockets sobre cidades e vilas israelitas.

A dois dias da celebração do dia da independência de Israel e a duas da realização do festival da Eurovisão em Tel Aviv, os ataques têm deixado a sociedade israelita em estado de alerta e pelo menos uma pessoa morreu e 80 ficaram feridas devido ao lançamento dos projéteis, embora a maioria tenha sido intercetada pelo sistema de defesa de Israel.

Do lado palestiniano as represálias israelitas já fizeram pelo menos 12 mortos, alguns combatentes, mas também civis, incluindo uma mulher grávida e um bebé. Contudo, os serviços de informação de Israel dizem que as mulher grávida e o bebé foram mortos por um rocket palestiniano que falhou o alvo.

Este domingo um ataque cirúrgico matou um líder do Hamas, que Israel acusa de ser essencial para a transferência de fundos canalizados do Irão para financiar a revolta armada contra o estado judaico.

“Esta manhã dei instruções às Forças de Defesa de Israel para continuarem com ataques em larga escala contra alvos terroristas na Faixa de Gaza, e dei ordens ainda para que as forças em torno da Faixa de Gaza sejam fortalecidas, com carros de combate, artilharia e infantaria”, disse Netanyahu esta manhã.

Os palestinianos justificam os seus ataques dizendo que Israel está a tardar em implementar medidas que resultaram de acordos mediados pelo Egito. Analistas israelitas, citados pela Reuters, dizem que os jihadistas parecem convencidos de que com a proximidade de datas e eventos importantes em Israel, o estado judaico está numa posição mais frágil e poderá ser forçado a fazer mais cedências.

Cerca de dois milhões de palestinianos vivem em Gaza, uma região dominada pelo Hamas, um partido de inspiração islâmica fundamentalista, onde a situação económica tem piorado consistentemente ao longo dos últimos anos. Existe pobreza em larga escala e o desemprego está acima dos 50%.

