Marcelo assinala Dia Europeu da Vida Independente e lembra o que falta fazer

O Presidente da República assinalou este domingo o Dia Europeu da Vida Independente lembrando o que já foi feito em Portugal na defesa dos direitos dos cidadãos com deficiência e o que falta fazer para uma sociedade mais inclusiva.

"A questão das acessibilidades, físicas ou tecnológicas, as oportunidades de emprego, o pleno exercício da cidadania e da participação política e o apoio à vida independente dos cidadãos com deficiência ou algum tipo de incapacidade são ainda desafios que exigem o empenho de todos os portugueses", lê-se numa nota divulgada no 'site' da Presidência da República.

Na mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa salienta que neste Dia Europeu da Vida Independente celebra-se a inclusão, os direitos humanos, mas também a igualdade de oportunidades.

"Celebra-se a igualdade de oportunidades para todos os europeus, para todos os portugueses, sem constrangimentos de qualquer espécie. Uma celebração que deve ser realizada todos os dias do ano", refere o chefe de Estado.

Marcha em Lisboa, Porto e Vila Real

Comemorar conquistas mas também exigir o cumprimento de direitos, em matéria de acessibilidades, assistência pessoal, habitação, emprego, educação ou transportes, é o objetivo de uma marcha pela Vida Independente, este domingo em três cidades do país.

A iniciativa está marcada para acontecer sucessivamente em Lisboa, Porto e Vila Real, às 15h30, não só para comemorar o Dia Europeu da Vida Independente, que se assinala em 5 de maio, mas também para demonstrar o orgulho na diversidade e nas conquistas das pessoas com deficiência, além de ser uma "marcha de reivindicação".

Em declarações à agência Lusa, a presidente do Centro de Vida Independente (CVI) de Lisboa, que é responsável pela organização da marcha, defendeu que a iniciativa se justifica porque atualmente, "em pleno século XXI", as pessoas com deficiência não têm os seus direitos assegurados.

"A assistência pessoal ainda não é um direito. Durante três anos vamos ter de estar submetidos a um projeto piloto quando a nossa vida não o é", apontou Diana Santos, referindo-se ao projeto piloto de apoio à Vida Independente que o atual Governo está a implementar e que pressupõe a criação de Centros de Apoio à Vida Independente (CAVI) por todo o país.

Outra das reivindicações diz respeito à lei das acessibilidades que querem ver cumprida já que continua sem fiscalização, apesar de ser "uma lei muito boa, aparentemente perfeita, mas que não é verificada e que continua a não ser cumprida".

A educação é outra das reivindicações, com Diana Santos a defender que é preciso uma escola inclusiva e que garanta a igualdade entre todos os alunos e "não perpetue guetos".

A responsável defende também uma alternativa aos lares de idosos, para onde vão muitas das pessoas com deficiência que precisam de cuidados permanentes, defendendo que estas pessoas vivam com as suas famílias e nas suas comunidades.

Com vários processos eleitorais à porta, Diana Santos disse esperar que nenhuma pessoa com deficiência fique sem votar, mas alertou que as campanhas eleitorais continuam a não ser acessíveis a todos, dando como exemplo as pessoas surdas.