O treinador do D. Aves admite que o FC Porto “foi mais forte, marcou quatro golos, um ou outro golo um pouco facilitado por nós, mas assumo a derrota”.

“Se alguém quiser criticar a equipa, critiquem o Augusto Inácio. Estes jogadores merecem o apoio desta gente da Vila das Aves. E perdemos 4-0 e apoiaram a equipa, estão com a equipa, estamos unidos. Parabéns ao FC Porto, parabéns aos meus jogadores, tentaram contrariar os dois golos de atraso. Na segunda parte, tentámos um golo. Não se marca, 3-0 acaba-se o jogo. Praticamente é para, entre aspas, passar o tempo do que igualar o resultado.”

Augusto Inácio, em declarações à Sporttv, lembra que “disse aos jogadores, antes do jogo, que estava muito orgulhoso do trabalho que eles têm feito para termos, nesta altura, 36 pontos. E que, acontecesse o que acontecesse no jogo, estaria na mesma orgulhoso.”

O FC Porto ganhou 4-0 e mantém a pressão sobre o Benfica.