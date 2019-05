Protestos dos “coletes amarelos” com menos manifestantes e sem incidentes violentos

Os “coletes amarelos” voltaram este sábado às rotundas em França, local onde começou a crescer este movimento contestatário, em novembro, mas o protesto contou com pouca participação e sem incidentes violentos.

No 25.º sábado consecutivo de protestos, participaram 18.900 manifestantes em todos o país e 1.460 em Paris, face aos 23.600 e 2.600, respetivamente, da semana passada, segundo números do Ministério do Interior francês.

Já os “coletes amarelos”, falam em números globais de 40.291 manifestantes, face aos 60.711 do sábado passado, de acordo com a agência de notícias espanhola Efe.

Ainda que os protestantes se mantenham contra o Presidente francês, Emmanuel Macron, assiste-se a uma descida progressiva da participação, com os números deste sábado a serem os mais baixos desde que o protesto começou.

Além das marchas nas principais cidades do país, ganharam também protagonismo as concentrações em algumas rotundas, em resposta aos apelos nas redes sociais dos últimos dias.

“Lugares de reunião, de intercâmbio e de organização da luta, a sua tomada parece crucial para a continuação das hostilidades. No segundo aniversário do mandato de Macron, vamos cumprir o pior pesadelo do Governo e juntemo-nos nas rotundas”, lia-se no manifesto.

Nas ruas francesas, as autoridades mantiveram um forte dispositivo de segurança, para evitar os distúrbios que marcaram a manifestação do 1.º de Maio, quando grupos de encapuzados conhecidos como ‘Black blocs’ e alguns “coletes amarelos” entraram em confrontos com as autoridades na capital.

Em Paris, registou-se a detenção de dez pessoas, a maioria de forma preventiva, adiantou a polícia à Efe.

De forma geral, este sábado predominou a calma, dado que, para evitar confusões, voltaram a ser proibidas concentrações em pontos da cidade considerados sensíveis, como os Campos Elísios ou a Praça da República.

A mobilização coincidiu com um manifesto publicado no diário “Libération” por mais de 1.400 personalidades do mundo cultural, como as atrizes Juliette Binoche e Emmanuelle Béart, que apoiaram o movimento e criticaram o uso de força por parte da polícia.

Também este sábado, vários milhares de pessoas, incluindo muitos “coletes amarelos” participaram numa marcha mundial pela justiça ecológica e social, em Metz, nordeste de França, onde irá decorrer uma reunião de ministros do Ambiente do G7 no domingo e na segunda-feira.

Segundo a polícia, participaram nesta marcha cerca de 3.000 pessoas, mas os organizadores falaram em 4.500 a 5.000, refere a agência France Prece.

A iniciativa foi organizada por um coletivo de 40 associações ambientais e cidadãs, chamado ‘Alter G7’, mas os “coletes amarelos”, críticos da política social e fiscal do Governo, também participaram.

Por isso, muitos elementos policiais foram destacados para o percurso da manifestação, indica a AFP.