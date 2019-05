Folha: "A partir do segundo golo, o jogo acaba e o Benfica ganha"

O treinador do Portimonense, António Folha, destacou o bom jogo da sua equipa até ao empate do Benfica, na goleada (5-1) sofrida na Luz. A partir do segundo golo encarnado, o castelo de cartas algarvio desabou.

"A minha equipa fez um excelente jogo com uma excelente equipa. Jogar neste estádio, com um Benfica a poder ser campeão, e demonstrar a qualidade de jogo e as oportunidades que tivemos, os meus jogadores têm de estar contentes com o que fizeram. Depois de levarmos o segundo golo, animicamente, a equipa caiu um bocado. A partir daí o jogo acaba e o Benfica ganha", assumiu o treinador, em declarações à BTV.

Folha admitiu que "os jogadores sentiram um bocado" o segundo golo do Benfica, que "em pouco tempo mudou o resultado", e "deixaram de ser rigorosos". "Começou a haver mais espaço onde não deveria haver e o Benfica aproveitou e marcou mais golos", analisou o técnico.

Para o treinador do Portimonense, "o importante é continuar com a mentalidade" de jogar bem "em qualquer campo", porque há qualidade para tal: "Mesmo perdendo, estes miúdos têm caráter, tem aqui muita gente que está a crescer e é dentro deste espírito que quero esta equipa."

A manutenção ainda não está assegurada, mas o Portimonense tem "alguma margem de conforto", com cinco pontos sobre a linha de água:

"Temos um jogo em casa e um fora. Apresentando esta qualidade, temos de estar tranquilos. A equipa tem muitas oportunidades, não está a concretizar. Há que trabalhar para dar continuidade ao que temos feito."