Bruno Lage enaltece "reação de campeão" do Benfica

Bruno Lage enalteceu a forte reação que permitiu ao Benfica operar a reviravolta diante do Portimonense e vencer o jogo, por 5-1, na 32.ª jornada do campeonato.

Em declarações à BTV, o treinador do Benfica reconheceu que o jogo foi "muito difícil" e que o Portimonense conseguiu criar dificuldades na primeira parte, que "foi equilibrada" e terminou com muitos calafrios.

"A segunda parte foi completamente diferente, mas começa com o golo do Portimonense e, a partir daí, [o jogo] é todo nosso. Os espaços começaram a aparecer, as oportunidades também e, a partir do primeiro golo, fomos muito fortes. O mais importante salientar é a vitória, três pontos, reação muito positiva, de campeão, ao golo do Portimonense. Seguimos em frente para nova final", afirmou o técnico encarnado.

A vitória do Benfica concretizou-se, mas os encarnados tiveram de voltar a correr atrás do prejuízo. Lage explicou que, com o estilo de jogo ofensivo que a sua equipa imprime no jogo, surge "um ou outro espaço para eventuais transições do adversário". E há um lado muito positivo desse ímpeto ofensivo: "Marcamos muitos golos porque criamos muitas oportunidades e porque o nosso posicionamento assim o favorece."

Lage admitiu que o resultado foi "pesado", porque o Portimonense "podia ter feito mais um ou outro golo, pelas oportunidades que teve", no entanto, não tem dúvidas: "Merecidamente, a vitória foi nossa."