II Liga. Cova da Piedade derrota Briosa e está perto da manutenção

O Cova da Piedade deu um passo decisivo para a manutenção na II Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa a Académica, por 2-0, em partida da 32.ª jornada.

A equipa da margem sul do Tejo subiu provisoriamente ao nono lugar da tabela, com 41 pontos, e sairá da ronda com pelo menos mais quatro pontos do que o emblema que terminar na primeira posição de descida, uma vez que Farense e Arouca, que estão empatados com 36 pontos, defrontam-se este domingo no Algarve.

Frente a uma Académica com a sua situação já resolvida, os piedenses foram a equipa que mais fez pela vida e, apesar da maior posse de bola dos visitantes, chegaram ao golo na primeira oportunidade, quando Miguel Rosa, aos 25 minutos, desviou de cabeça um cruzamento de Stanley.

Os estudantes esboçaram uma reação tardia, a partir dos 35 minutos, mas, apesar de provocarem um par de calafrios à defensiva da casa, sobretudo em lances de bola parada, não obrigaram o guarda-redes Anacoura a fazer uma defesa digna desse nome, com exceção de um remate de Romário Baldé, aos 50 minutos, à figura do italiano.

Apesar de postura mais defensiva, era o Cova da Piedade quem ia criando lances de perigo e os seus centrais, Yan Victor e Allef, no seguimento de pontapés de canto, deram o aviso, obrigando Ricardo Moura a duas defesas apertadas, aos 59 e 67 minutos, respetivamente.

Até que Ronaldo, que entrou muito bem para o lugar de Stanley, aos 57 minutos, forçou um erro na transição dos estudantes e, já dentro da grande área, serviu Cele para o golo da tranquilidade já nos descontos (90+1).