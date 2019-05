Sri Lanka. Missas dominicais adiadas devido a risco de novos ataques

A Igreja Católica no Sri Lanka decidiu manter a suspensão das celebrações dominicais, após os atentados no domingo de Páscoa que provocaram mais de 250 mortes, em várias igrejas e hotéis.

O cardeal Albert Malcolm Ranjith, arcebispo de Colombo, disse ao portal de notícias do Vaticano que as pessoas “temem” que os ataques terroristas se repitam e que as celebrações públicas não se irão realizar, por razões de segurança, após o seu regresso ter estado inicialmente previsto para 5 de maio.

“Tivemos que tomar a decisão de não celebrar Missas ainda neste domingo, na esperança de poder fazê-lo no domingo seguinte, quando começar o Ramadão”, explica o cardeal de Colombo.

Após os últimos relatórios de segurança, o governo local alertou a Igreja Católica sobre novos possíveis ataques, confirmando que alguns suspeitos de ligação aos massacres de 21 de abril ainda estão em liberdade.