Crise política. Rui Rio reage no domingo

Rui Rio quebra o silêncio no domingo sobre a ameaça de demissão de António Costa. Ao que a Renascença apurou junto do PSD, o líder social-democrata tem estado a ouvir elementos da Comissão Política do partido e reagirá no domingo.

Até agora, Rio é o único líder partidário que ainda não falou publicamente sobre o repto do primeiro-ministro, que ameaça demitir-se se for aprovado o diploma que impõe a contagem total do tempo de serviço congelado aos professores.

Este sábado, Rui Rio cancelou a agenda pública. Durante a tarde, deveria ter participado num encontro com jovens em Gondomar, decorrente da pré-campanha para as eleições europeias.

Acabou por ser Paulo Rangel, o cabeça de lista do PSD às europeias, a falar aos jornalistas nesse mesmo evento. Rangel acusou o primeiro-ministro de criar uma “crise artificial” e assegurou que a direção nacional responderá “no momento certo” à ameaça de demissão de António Costa.

Já na manhã deste sábado, Rui Rio não esteve presente na sede do PSD no Porto, onde, de acordo com a RTP, se realizaria a reunião da comissão política. O encontro terá decorrido noutro local.