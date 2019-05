Inglaterra. Wolves ganham e garantem 7.º lugar

O Wolverhampton venceu o Fulham, por 1-0, resultado que permite à equipa treinada por Nuno Espírito Santo garantir matematicamente o sétimo lugar da Premier League.

Um golo de Dendoncker, a cruzamento de Doherty, aos 75 minutos, fixou a diferença final no marcador.

Os portugueses Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota foram titulares. Rúben Vinagre entrou já em tempo de compensação, enquanto Ivan Cavaleiro e Hélder Costa foram suplentes não utilizados. Patrício saiu já na compensação, para permitir a estreia do colega de posição esta época, Will Norris.

Os Wolves somam agora 57 pontos, afastando-se em definitivo da pressão do Everton, do também treinador português Marco Silva, que chegara aos 53 pontos na sexta-feira, no jogo de abertura da jornada, após vitória sobre o Burnley (2-0).

No outro jogo desta tarde, o West Ham venceu o Southampton no Estádio Olímpico de Londres, por 3-0. Arnautovic bisou, com golos aos 16 e 69 minutos. Depois, Fredericks completou o resultado final, aos 72’.